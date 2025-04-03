Скандальная порномодель не дает миру забыть о себе

Скандальная британская порномодель Бонни Блю, которая утверждает, что в январе переспала с 1057 мужчинами за 12 часов, заявила, что собирается установить новый рекорд. Об этом пишет Daily Mail.

© Соцсети

25-летняя модель рассказала о подготовке к новому рекордному секс-марафону в подкасте 22-летней коллеги Камиллы Араужо. Британка заявила, что собирается переспать с двумя тысячами мужчин за сутки.

Блю отметила, что очень нервничала перед тем, как переспать с 1000 мужчин.

«Я всегда нервничаю, когда делаю это с несколькими мужчинами. Переживаю больше них. А потом, немного разогревшись, говорю: "Ладно, мне все ясно"», — сказала британка.

Кроме того, она пригласила ведущую подкаста принять участие в новом секс-марафоне вместе с ней и пообещала «научить всему». Араужо ответила, что теперь тоже нервничает.

Ранее Бонни Блю намекнула на роман с 19-летним рэпером Лил Мабу. 25-летняя порнозвезда приехала во Флориду и попала в объективы папарацци с юным музыкантом.