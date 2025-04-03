Из-за ошибки в паспорте женщина стала мужчиной и лишилась отпуска

Жительница Уфы по ошибке стала мужчиной в загранпаспорте и лишилась отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

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По данным источника, Гузель с мужем купили тур в Дубай за 109 тысяч рублей. Однако пограничники в аэропорту ОАЭ отказались пускать россиянку в страну из-за ошибки в ее проездном документе — при его оформлении в паспортном столе Кировского района был указан мужской пол.

«В Эмиратах к таким вопросам относятся серьезно. Пару развернули и отправили домой за свой счет — минус еще 100 тысяч», — сообщает источник.

Сейчас уфимка требует компенсацию от паспортного стола через суд.

Похожая ситуация произошла с российским туристом в феврале 2024 года. Он лишился отпуска с семьей в Дубае из-за того, что в его загранпаспорте отсутствовал код пола.