В Великобритании полчища крыс захватили ядерный реактор

В Великобритании полчища крыс захватили строящуюся атомную электростанцию. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Рабочие, работающие на строительство строительстве АЭС Hinkley Point C в Сомерсете, жалуются на засилье грызунов. По их словам, крыс стало столько, что они больше не боятся людей.

«Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя, — рассказал один из участников строительства. — Возле столовых еще хуже. С них, видимо, все и началось. Но теперь крысы везде».

Профсоюзы направили жалобу французскому энергетическому гиганту EDF, который заведует стройкой. По утверждению пресс-секретаря Hinkley Point C, проблема будет решена.

«Как обычно и бывает на больших стройках, иногда можно заметить присутствие животных-вредителей, — заявил он. — Специальная компания оценила ситуацию и уже принимает меры».

Строительство Hinkley Point C началось в 2018 году. Дата завершения работ неоднократно откладывалась, а их бюджет существенно превысил первоначальные планы. Ожидается, что реактор достроят в первой половине 2030-х годов.

Ранее сообщалось, что полицейский склад в американском городе Хьюстон захватили крысы-наркоманы. Грызуны расплодились в горах наркотиков, изъятых в 1980-х и 1990-х годах.