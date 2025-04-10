Комик приготовил пирог и напугал зрителей шоу

Британский комик Адам Бакстон в одном из выпусков кулинарного шоу «Great Celebrity Bake Off» приготовил похожий на инопланетное создание пирог и напугал телезрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

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По задумке Бакстона, его вишневый пирог должен был напоминать инопланетянина, который вылезает из человеческого живота, как в знаменитой сцене из культового фильма ужаса «Чужой» режиссера Ридли Скотта. Для создания нужного эффекта Бакстон вставил банан в середину пирога и обмазал его вишней.

Несмотря на то, что судьи шоу похвалили старания Бакстона, внешний вид сдобного изделия очень напугал зрителей, о чем они сообщили в социальных сетях.

«Эта картинка — топливо для кошмарных снов», «Инопланетный пирог Адама — вероятно самое отвратительное и омерзительное творение, которое я видел на этом шоу за долгое время», «Пол и Кэролайн (судьи шоу — прим. «Ленты ру») пробуют инопланетный пирог. Они точно отрабатывают свои зарплаты на этом шоу!» — написали комментаторы.

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