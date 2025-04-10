Украинские почтальоны рассказали о борьбе с собаками куриными ножками

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что компания ранее закупала большое количество мяса курицы для сотрудников, но они использовали его не для еды. Его слова приводит ТСН.

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Куриные ноги глава организации назвал «мерой безопасности» для почтальонов, которая якобы помогает им отвлечь животных.

«Когда почтальон идет, на него бежит собака, он должен достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. И все», – рассказал Смилянский.

В какой период сотрудники пользовались этими защитными мерами, не уточняется. Он добавил, что сегодня такой практики уже нет. Теперь сотрудники почты пользуются баллончиками.

По словам Смилянского, в период, когда он пришел в организацию (Смилянский возглавил почту в 2016 году), в 9 тысячах отделений из 11 не было компьютеров. А установленная техника была устаревшей. О том, как дела обстоят сейчас, в публикации не упоминается.