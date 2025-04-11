Россиянам показали обряд изгнания нечистой силы

© Кадр из фильма «Искушение»

Изгнание джинна из жителя Дагестана сняли на видео. Кадры обряда экзорцизма опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

На кадрах мужской голос приказывает неизвестной бестелесной сущности именем всевышнего выйти из тела россиянина. Тот рычит, ползая по полу.

Утверждается, что на ролике запечатлен обряд изгнания джинна. Мусульмане верят, что джинны — невидимые человеку существа — могут вселяться в людей.

Ранее в Батайске неизвестный обряд со свечами перед подъездом попал на видео. На кадрах запечатлены женщины в белых одеяниях и со свечами в руках. Одна из них обращается к некоему «великому богу» с просьбой обуздать тех, кто обижает ее внука.