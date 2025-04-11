В России произошло нашествие пьяных свиристелей

Жители Нижнего Новгорода сообщают о настоящем нашествии свиристелей, отведавших забродивших ягод рябины.

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Как рассказывают нижегородцы в соцсетях, крылатые пьянчуги, объевшиеся прошлогодним урожаем, который провисел на ветках до весны, во множестве отсыпаются прямо на тротуарах и мостовых.

Неравнодушные граждане, чтобы уснувшие птицы не погибли, складывают их в коробки и относят в безопасные места, сообщает aif.ru.

По словам орнитологов, опьяневшие птицы плохо ориентируются и часто сталкиваются в полете с оконными или дверными стеклами, из-за чего могут получить серьезные травмы, или вообще погибнуть.

Ситуация с птичьей "пьянкой" повторяется из года в год. Летом свиристели питаются насекомыми, их личинками, побегами растений, а в холодное время года переходят исключительно на ягоды.