Крокодил помешал женщине заняться стиркой

В Намибии женщина едва не стала жертвой крокодила. Об этом сообщает Namibian.

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Каюру Масанга, 25-летняя жительница деревни Нконке, регион Каванго-Уэст, отправилась на реку в воскресенье, 6 апреля. Она планировала постирать одежду и искупать детей. Когда женщина начала стирку, из воды появился крокодил и вцепился ей в ногу. Масанга стала отбиваться и выжила.

Мать Масанги, Люсия Нгаве, рассказала, что нападение крокодила напугало всю семью.

«Моя дочь вышла из дома с братьями и детьми, чтобы постирать школьную форму и искупать их», — объяснила Нгаве.

Женщина услышала голос дочери, доносящийся с реки.

«Я спросила мужа, слышал ли он крики. Он кивнул, и мы бросились к реке с топорами и другими инструментами», — добавила она.

У воды Нгаве увидела дочь в крови, но крокодил уже скрылся. Они с мужем отвели Масангу домой и лишь на следующий день отвезли ее в больницу, потому что не сразу смогли найти транспорт. Сейчас пострадавшая находится на лечении.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Их заметил рыбак, пересекавший реку на лодке.