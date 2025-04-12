Сотни россиян записались в волонтеры для помощи жабам

Сотни человек подали заявки на участие в волонтерской акции «Дорогу амфибиям!» в Петербурге, в рамках которой земноводных необходимо переносить через дорогу во время сезонной миграции. Об этом пишет городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в Telegram-канале.

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Отмечается, что весной жабы начинают миграцию: с наступлением тепла они направляются из лесов на берега Сестрорецкого разлива, чтобы отложить икру. Чтобы им было легче пройти этот путь, требуется помощь волонтеров.

Комитет выразил благодарность всем, кто откликнулся на призыв помочь амфибиям.

«За семь часов 702 человека подали заявки на участие в акции! Более 700 неравнодушных к судьбе земноводных!» — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что дальневосточные лягушки начали брачный сезон в заповеднике «Кедровая падь» в Приморском крае.