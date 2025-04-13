Американка занялась торговлей 500-летними человеческими костями

Жительница Соединенных Штатов продавала через Интернет человеческие кости, возраст которых составляет десятки тысяч лет. Женщину арестовали.

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В США арестовали 52-летнюю женщину из штата Флорида. Ее обвиняют в торговле человеческими костями.

Сообщается, что американка продавала их через Интернет. Она предлагала купить два фрагмента черепа за 90 долларов, столько же стоили лопатка и ключица, за ребро и позвонок она просила 35 долларов, а за частичный череп – 600 долларов.

По мнению экспертов, череп и фрагмент черепа могут быть археологическими находками. При этом некоторым из них уже более 500 лет, а другим – более 100 лет, пишет "Лента.ру" со ссылкой на американские СМИ.