Пассажиры метро ограбили и изнасиловали в остановившемся поезде мертвое тело

Полиция разыскивает мужчину, который предположительно совершил сексуальное насилие над трупом в нью-йоркском метро. На видео запечатлено, как один человек грабит труп в остановившемся поезде, прежде чем другой человек ограбил мертвеца и совершил сексуальное насилие.

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Недавно американские власти сообщили, что мужчина совершил сексуальное насилие над трупом в поезде нью-йоркского метро после того, как обобрал тело, став вторым из двух человек, ограбивших именно этого мертвеца, пишет The Guardian.

Согласно заявлению полиции, одна из самых жутко-гротескных криминальных историй в США за последнее время произошла в поезде R, следовавшем на юг, недалеко от станции Уайтхолл-стрит на Манхэттене около 12:20 утра в среду, когда “неустановленное лицо вступило в сексуальный контакт с находящимся без сознания взрослым человеком, который не реагировал на происходящее” на виду у камер наблюдения.

В заявлении не уточнялось, кто был нападавший или жертва, и не указывались их личности, однако были опубликованы фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлен подозреваемый с черным рюкзаком, одетый в синюю бейсболку, черную куртку с капюшоном, желтую толстовку с капюшоном, синие джинсы и красно-белые кроссовки.

Тем не менее, на плакате, распространенном среди транзитных работников, утверждалось, что мужчина, разыскиваемый по этому делу, вступил в половую связь с “мертвым человеческим телом”, как сообщил нью-йоркский новостной сайт Gothamist. В плакате, с которым также ознакомилась газета The Guardian, утверждалось, что у следователей возникли веские основания для ареста 51-летнего мужчины, опознанного как Карлос Гарсия, чей последний известный адрес находится в Бронксе, по обвинению в сексуальных домогательствах к мертвому человеческому телу.

Издание Gothamist со ссылкой на полицию также сообщило, что на кадрах с камер наблюдения было видно, как мужчина, указанный в объявлении о розыске как Гарсия, вынимал предметы из карманов убитого, прежде чем надругаться над трупом и скрыться.

Это нападение стало вторым случаем кражи у погибшего, который был описан как мужчина, менее чем за час. Во вторник, около 10:48, полиция сообщила, что к покойному мужчине подошла женщина, забрала у него неустановленное имущество и затем ушла.

Полиция опубликовала снимки с камер наблюдения, на которых запечатлена подозреваемая в этом первоначальном ограблении женщина, одетая в желтую толстовку с капюшоном, черные брюки и черную бейсболку.

Представитель полиции отказался комментировать утверждения о плакате "Разыскивается", о котором впервые сообщил Gothamist.

Другой чиновник в субботу утром сообщил, что по этому делу не было произведено пока никаких арестов. Полиция сообщила, что любой, у кого есть полезная информация, может сообщить ее на веб-сайте Crimestoppers в Нью-Йорке.

Полиция сообщила, что, по всей видимости, жертва умерла от естественных причин до совершения обоих преступлений, отмечает The Guardian.

Отвратительный случай некрофилии в американском метро, произошедший в среду, не только продемонстрировал наглядно задокументированный пример сексуального расстройства, которое психиатры считают одним из самых редких. Эта мерзкая история также вызвала новую дискуссию о безопасности нью-йоркской подземки, которая продолжается в некоторых кругах.

Статистика в целом показывает, что насилие в метро в американском мегаполисе встречается относительно редко, хотя громкие случаи, как правило, нервируют общественность, отмечает The Guardian.

Например, в декабре 57-летняя женщина по имени Дебрина Кавам погибла после того, как ее подожгли, когда она спала в поезде на станции Кони-Айленд-Стиллвелл-авеню в Бруклине. Несколько дней спустя 45-летний Джозеф Лински был брошен под встречный поезд на станции "18-я улица" в Манхэттене, но выжил.