Шутка с секс-игрушкой спровоцировала скандал на ТВ

Участник британского реалити-шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Джейми Бортвик оказался в центре скандала после публикации видео, на котором показал полученную от коллеги по шоу Уинна Эванса секс-игрушку. Об этом сообщает издание Independent.

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Издание отмечает, что на видео, которого нет в открытом доступе из-за цензуры, видно, как Бортвик получает посылку от Эванса. Затем участник шоу достает оттуда секс-игрушку и, показывая на Эванса, говорит: «Посмотрите, что он мне купил». При этом Бортвик посчитал эту посылку смешной.

Отмечается, что инцидент вызвал возмущение у руководства телеканала «Би-би-си», на котором выходит шоу. После этого с Эвансом и Бортвиком провели беседу и напомнили им о необходимости вести себя профессионально.

Ранее сообщалось, что участник популярного британского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) Дэн Франклин попал в неловкую ситуацию в эфире программы из-за фото с секс-игрушкой, которое у него обнаружили в соцсетях. Сам Фрэнклин посчитал идею сделать такой снимок забавной.