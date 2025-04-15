Как раскрывают преступления с помощью «фермы трупов»

«Фермы трупов» помогают американским криминалистам раскрывать преступления

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США – это единственная страна, где существуют «фермы трупов». Самая большая из них занимает площадь в 10 000 квадратных метров.

В 80-х годах в США открылась первая «ферма тел», или «ферма трупов». Ее открыл антрополог из Университета штата Теннесси Уильям Бэсс.

Он выкупил небольшой участок земли, на котором разместил тела людей, чтобы наблюдать, как они разлагаются под воздействием определенных факторов.

Сегодня исследователи «ферм трупов» изучают, как тела разлагаются на открытом воздухе, на солнце или в тени, под землей, в воде, под воздействием животных и даже в багажнике.

Все эти данные помогают американским криминалистам в расследовании преступлений, поскольку помогают определить точное время смерти. Также с помощью таких ферм можно определить, как именно наступила смерть.

Самая большая «ферма» в США расположена на площади 10 000 квадратных метров.