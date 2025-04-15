В США черепаха оказалась сильнее торнадо

В штате Миссисипи, США, семья воссоединилась с любимой черепахой через несколько недель после ее пропажи во время торнадо. Об этом сообщает Associated Press.

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Разрушительный торнадо обрушился на дом Тиффани Эмануэль 15 марта. Ее семья смогла эвакуироваться, но не взяла с собой домашнюю черепаху по кличке Миртл. Вернувшись после бедствия, Эмануэль увидела, что дом Миртл, стоявший на заднем дворе, разрушен. Торнадо обрушило на него две сосны. Черепаха исчезла.

4 апреля выяснилось, что Миртл пережила стихийное бедствие. Раненую черепаху нашла соседка Эмануэль. Она отвезла Миртл специалистам и рассказала ее хозяевам об этом. Эмануэль связалась с центром помощи черепахам и вернула питомца.

«Приятно, что произошло хоть что-то хорошее после такого количества грусти, горя и потерь», — призналась женщина.

Сейчас она выхаживает Миртл.

«Она знает так же хорошо, как и я, что я буду рядом на каждом шагу, помогая ей, заботясь о ней и следя за тем, чтобы она получила ту помощь, в которой нуждается», — объяснила Эмануэль.

Ранее сообщалось, что в США хозяйка думала, что потеряла кошку в лесных пожарах в Лос-Анджелесе, но смогла воссоединиться с ней. Когда женщина впервые увидела кошку, она расплакалась. Питомец свернулся калачиком в ее объятиях.