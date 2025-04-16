Женщина вышла замуж за реку и не пожалела

Жительница Великобритании, вышедшая замуж за реку, рассказала о впечатлениях от брака. Об этом сообщает издание Daily Star.

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В 2023 году Мег Эйвон, которой в то время было 26 лет, сыграла свадьбу с рекой Эйвон, протекающей по британским графствам Уилтшир, Сомерсет и Глостер. Таким образом она хотела привлечь внимание к загрязнению Эйвона. В Daily Star реку называют «грязной», «тошнотворной» и «переполненной экскрементами».

В церемонии вместе с ней участвовали еще несколько активисток. Через год, в первую годовщину свадьбы, Мег Эйвон решила отправиться в поход вдоль реки и целую неделю шагать по берегу. Затея кончилась переломом ноги. Несмотря на это, женщина утверждает, что не пожалела о свадьбе.

По словам Мег Эйвон, такой счастливой она не была никогда.

«Я просыпаюсь с мыслями о реке, и река влияет на всю мою жизнь, — утверждает она. — Все время думаю о следующем разе, когда я смогу провести время с рекой».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Кейт Каннингем вышла замуж за дерево. Так она надеялась привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк. В итоге парк удалось спасти.