Находка в холодильнике бабушки озадачила внука

Пользователь Reddit под ником districtyellow опубликовал снимок бутылки Pepsi, выпущенной почти 40 лет назад, которую он нашел в холодильнике у бабушки. Его снимок развеселил многих пользователей.

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На фото, которое разметил мужчина, видна запечатанная бутылка напитка с этикеткой, на которой указан 1986 год. В комментариях к посту многие пользователи предположили, что газировка может заинтересовать коллекционеров редких напитков из прошлого.

«Эти винтажные пепси из 80-х могут продаваться за 30-80 долларов США (от 2500 до 6000 рублей, — прим. «Ленты ру»), особенно если там есть информация о региональном производителе. Существует целое сообщество коллекционеров таких вещей!», «Могу предположить, что она выручит достойную сумму на рынке перепродаж», «В таком случае, наверное, стоит подождать, пока бутылке не исполнится 100 лет, если ты собрался продавать ее» — написали они.

Некоторые участники обсуждения предположили, что вкус напитка за столь долгий срок мог измениться, и он, скорее всего, уже не пригоден для употребления.

«Пожалуйста, не пей его. Кто знает, что там за это время успело вырасти», — написал пользователь под ником Heroic-Forger.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Smart_Isopod93 поделился фотографией, на которой показал квадратные деревья в парке. Его снимок напугал многих пользователей.