В меню ресторана в Шанхае появилось блюдо из навоза слона

Ресторан высокой кухни в Шанхае предложил посетителям необычное блюдо. Теперь здесь можно отведать десерт, приготовленный из переработанного слоновьего помета, пишет South China Morning Post. Впервые о такой необычной пище рассказала популярный блогер.

Сам ресторан известен как заведение, где можно отведать аутентичную экологически чистую кухню тропических лесов. Посетители могут, например, заказать древесные листья, кубики льда в медовой глазури и десерт, «приготовленный из стерилизованных высушенных слоновьих фекалий». Он ароматизирован травяными духами, с добавлением фруктового джема, пыльцы и медового сорбета.

Десерт входит в сет из 15 блюд, стоимость которого составляет около 550 долларов.

Основатели ресторана — китаец и француз посвятили семь лет исследованию тропических лесов провинции Юньнань, прежде чем открыть заведение в Шанхае.