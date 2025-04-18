Почему инопланетяне не идут на контакт с людьми

Ученые все еще в поисках доказательств того, что помимо людей во Вселенной существуют другие разумные существа. При этом они задаются вопросом, почему инопланетяне не хотят контактировать с обитателями Земли.

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Ученые пытаются найти внеземную жизнь. При этом они отмечают, что вероятность существования инопланетной жизни равна 50%.

Поскольку статистические методы показывают, что риск столкновения с иноземными существами все же существует, исследователи задаются вопросом, почему этого до сих пор не произошло.

Опираясь на данные анализа по ключевым параметрам, включая так называемое уравнение Дрейка, ученые считают, инопланетные существа не вышли с людьми на контакт по той причине, что их не существует.

Дело в том, что для зарождения жизни необходимы вода и кислород. На данный момент о существовании планет, кроме Земли, отвечающих этим требованиям, неизвестно.

Кроме того, техническое развитие человечества достигло такого уровня, что инопланетные создания , будь они разумными, могут бояться столкнуться с человеком, сообщает techinsider.

Ранее сообщалось, что в России разработают аналог импортного костного цемента. А в Калифорнии американский исследователь Люк Дюрант объявил об обнаружении нового, крупнейшего из известных простых чисел.