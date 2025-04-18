Звезда OnlyFans помочилась на Библию

Американской модели OnlyFans Келли Тедфорд предъявили пять уголовных обвинений за справление нужды в неположенном месте. Об этом сообщает сайт The Smoking Gun (TSG).

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Согласно данным полиции, отель Marriott, расположенный в городе Кин (США), подал серию заявлений о мелком хулиганстве против Тедфорд. Обращения в полицию были сделаны в апреле 2025 года, а сами инциденты произошли еще в январе.

Следователи утверждают, что модель OnlyFans помочилась в гостиничном номере на блок кондиционера, одеяло, шторы и Библию.

Также, отмечает сайт, Тедфорд уже арестовывали в феврале нынешнего года за справление нужды в продуктовом магазине Monadnock Food Co-op. По данным компании, из-за действий модели предприятие понесло убытки на сумму более $1,5 тыс.

В полиции заявили, что «свои мерзкие выходки» Тедфорд записывала для своей страницы на OnlyFans, которая больше не работает. Ее аккаунт предлагал подписчикам «индивидуальный контент» за $15 в месяц.

В аккаунте модели также подчеркивалось, что ее предыдущая страница «была забанена». TSG добавляет, что в сети остались ролики с Тедфорд, на которых девушка мочится на новую одежду в примерочной магазина.