Мужчина объяснил, почему он решил перейти на грудное молоко

Многодетный отец Джеймсон Ритенур заявил, что перешел на грудное молоко для оздоровления организма, после чего, как он утверждает, действительно почувствовал положительные изменения. Его историю приводит издание Terra.

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Как рассказал Ритенур, у его избранницы было слишком много грудного молока, поэтому он заморозил его, чтобы в дальнейшем пить. Таким способом оздоровления организма мужчина заинтересовался после того, как увидел на YouTube видео, в котором бодибилдер рассказывал о преимуществах употребления этого напитка. В день многодетный отец выпивал более 450 миллилитров грудного молока, а когда расстался с возлюбленной, начал закупать его через интернет, где ему посыпались соответствующие предложения более чем от 100 женщин.

По словам мужчины, в ходе такого эксперимента он скинул лишние килограммы и набрал мышечную массу. Кроме того, Ритенур утверждает, что перестал простужаться. Минусом такого увлечения он назвал стигматизацию, с которой сталкивается из-за употребления грудного молока, и регулярные обвинения в обкрадывании маленьких детей.

Ранее Кортни Кардашьян заявила, что пьет собственное грудное молоко. Однако, по словам гастроэнтеролога Арика Альпера, такой способ оздоровления организма на самом деле является бесполезным.