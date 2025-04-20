Две рептилии пришли в гости к американскому семейству

Каждый хоть раз сталкивался с ситуацией, когда в доме появляются незваные гости, однако в резиденции, расположенной во Флориде, гости оказались немного необычными.

© Кадр из видео

На видео, распространенном в социальных сетях, полученном Рай77°, камера видеонаблюдения запечатлела появление двух аллигаторов возле частного жилища. На кадрах видно, как рептилии пытаются проникнуть на территорию и даже залезть на дверь.

Со слов владельца загородной резиденции, появление аллигаторов в частном секторе является нормой в этом населённом пункте и местные жители уже привыкли к земноводным хищникам, как правило не причиняющим людям и домашним питомцам вреда.