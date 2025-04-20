В Хабаровске макак Финик встал на защиту своего обеда

В Хабаровске макак по кличке Финик отстоял свою курочку у другой обезьяны. Об этом сообщает «АиФ Хабаровск».

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Сотрудники зоопарка принесли на обед Финику курицу, мандарины, финики, яйца, орехи и сухарики с медом. Все угощения были аккуратно разложены по коробкам и банкам. На размещенных кадрах видно, что Финик спокойно ел, а когда другая обезьяна — Кизил — попыталась приблизиться, макак защитил обед.

Работники зоосада отметили, что подобное поведение — часть иерархии среди приматов. Пока старший ест, младший терпеливо ждет своей очереди.

«Финик — умница, ест аккуратно, из каждой баночки по чуть-чуть. А Кизил, хоть и помладше, знает, что сейчас — не его время», — рассказали сотрудники зоопарка.

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