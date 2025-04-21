Муж случайно забеременевшей порномодели потребовал развода

Бразильская порномодель Дебора Пейшоту рассказала в соцсети, что случайно забеременела во время съемок. Об этом сообщает издание LadBible.

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По словам порномодели, после сотрудничества с испанским порноактером Максимо Гарсией она заметила необычные симптомы и решила сделать тесты на беременность. Они показали положительный результат.

Известие, что она беременна от другого, стало неприятным сюрпризом для ее мужа — 61-летнего Андерсона Пейшоту.

«Он был очень возмущен, даже требовал развода», — утверждает Пейшоту.

По ее словам, она уговорила его не спешить и попытаться вместе преодолеть эту стадию их отношений.

Дебора и Андерсон Пейшоту женаты около десяти лет. С 2023 года с ними живет любовница, которая приходится порномодели двоюродной сестрой.

Ранее сообщалось о порномодели из испанского города Гранада, которая ухитрилась заработать целое состояние благодаря беременности.