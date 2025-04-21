В Аргентине тысяча капибар захватила город Нордельта и стала терроризировать его жителей. Об этом пишет The New York Times.

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Нордельту построили в болотистой местности — типичной среде обитания капибар. Проблема с количеством особей настигла город после эпидемии вируса COVID-19. Из-за карантина улицы опустели, и капибары стали активно размножаться. Это напугало многих горожан.

Животные разоряют сады и огороды и выбегают на дороги, провоцируя ДТП. Один из горожан Пабло Пефоре рассказал, что многие также видят в капибарах опасность из-за их размеров: они могут весить около 60 килограммов и нападать на детей и питомцев. Он признался, что из-за этого боится отпускать свою маленькую собаку на задний двор одну.

Правительство Аргентины предложило стерилизовать капибар с помощью специального препарата. Под его действием они не смогут размножаться по меньшей мере несколько месяцев. Большинство жителей Нордельты одобрили этот план, однако нашлись и противники стерилизации. Вместо нее они предлагают построить рядом с городом заповедник и создать в нем безопасные для животных пространства — экологические коридоры.

Сторонница такого решения Вероника Эспозито отметила, что переживать за сады и огороды глупо — растения можно вырастить вновь. Она отметила, что у нее тоже есть собака, и на нее никогда не пыталась напасть капибара. Эспозито считает этих животных слишком очаровательными, чтобы пытаться сократить их популяцию.

Ранее сообщалось, что крысолов предсказал появление в Великобритании гигантских крыс-каннибалов, способных нападать на детей и домашних животных. По мнению специалиста, более всего они будут опасны как разносчики болезней.