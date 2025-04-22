Ученые Оксфорда превратили череп человека в винную чашу

Ученые Вустер-колледжа Оксфордского университета в Великобритании на протяжении десятилетий использовали на официальных обедах чашу, сделанную из настоящего человеческого черепа. Об этом рассказал куратор музея Джорджа Питт-Риверса профессор Дэн Хик.

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Изготовленный из отполированных человеческих останков сосуд, украшенный серебряным ободком, регулярно применялся на мероприятиях вплоть до 2015 года. Археолог уточнил, что черепную коробку могли наполнять вином или использовать для подношения шоколада.

Профессор отметил, что от традиционного ритуала отказались после волны возмущений со стороны студентов учебного заведения. Уже в 2019 года Хика пригласили для изучения останков и того, как они стали «какой-то больной разновидностью столовой посуды».

Радиоуглеродный анализ показал, что черепу около 225 лет. Профессор, опираясь на косвенные данные, предположил, что он мог принадлежать рабыне с Карибских островов, но ее личность остается неизвестной. Чашу в 1946 году подарил колледжу Джордж Питт-Риверс — сторонник идей фашизма и евгеники.

— После получения научных и юридических консультаций руководящий орган колледжа постановил, что черепная чаша должна храниться в его архиве «уважительным образом, где доступ к ней будет навсегда запрещен», — передает The Guardian.