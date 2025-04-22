Девочка-подросток забеременела от прадеда

В тайской провинции Кампхэнгпхет 72-летнего мужчину задержали по обвинению в неоднократном изнасиловании своей 12-летней правнучки, результатом которого стала беременность девочки. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщила местная газета Daily News.

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По словам матери пострадавшей, она пошла покупать своей дочери прокладки, и когда она отдала их, то девочка рассказала, что у нее на протяжении уже двух месяцев отсутствует менструация. После этого она заплакала и призналась, что прадедушка регулярно вступал с ней в половую связь в течение двух лет. Обследование в больнице показало, что девочка беременна, а мужчина после задержания признался в содеянном.

В материале уточнили, что с девяти лет пострадавшая жила в одном доме с прадедушкой, куда ее отправила мать. Она поддерживала связь с ребенком, но жила в другой провинции, где ей удалось найти работу, и навещала дочь не каждый месяц. После того как женщина приехала, выяснились подробности преступления. Она наладила быт и хотела, чтобы дочь жила с ней и ее новым супругом, передает Daily News.