Тайского блогера раскритиковали за наряд, выбранный им для рекламы свинины

Газета.Ru

Блогер из Таиланда извинился за то, что надел исламскую одежду, рекламируя блюдо из свинины. Об этом пишет Thaiger.

Блогер горько пожалел о своей рекламной выдумке
© Соцсети

Недавно 48-летний инфлюенсер Чароенсак «Тони» Фосичай, более известный в сети как Uncle Tony (Дядя Тони — прим. ред.), опубликовал в TikTok проморолик для своего ресторана Uncle Tony's Kitchen в провинции Пхетчабун. Чтобы привлечь внимание потенциальный клиентов, он надел куфию и тобу — длинное белое платье, которое мусульмане обычно надевают для молитвы, на важные мероприятия и религиозные церемонии. В кадре таец продемонстрировал жареную свинину — еду, строго запрещенную в исламе, и призвал посетить его ресторан во время тайского Нового года.

Видео стало вирусным и привлекло много зрителей из буддистских, и из мусульманских общин. Все они были оскорблены и вынудили автора записать извинения.

«Удали видео и извинись. Ты пожалеешь, если не сделаешь этого», «Дядя, тебе не следует носить эту одежду, чтобы рекламировать свинину. Ты же знаешь, что это неуместно. Не думай только о просмотрах», — писали блогеру в комментариях.

Позже инфлюенсер удалил видео и опубликовал на своей странице новый ролик, в котором заявил, что не собирался никого оскорблять, так как у него самого есть друзья-мусульмане. Мужчина рассказал, что купил одежду в Дубае и до сих пор надевал ее только во время фотосессии в пустыне. Как сообщается, видео с извинениями не улучшило ситуацию. И теперь представители местного исламского комитета, намереваются подать официальную жалобу на Дядю Тони.

Безумный мир