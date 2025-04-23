Ветеринар прооперировал кошку в багажнике машины во время землетрясения

Во время землетрясения в турецком Стамбуле ветеринар прооперировал кошку в багажнике машины. Об этом сообщает DHA.

По данным агентства, врач не стал прерывать операцию из-за подземных толчков, а просто перенес животное в автомобиль, где продолжил процедуру.

После случившегося хозяин кошки сообщил, что питомцу будут проводить еще одну операцию.

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в городе в среду, 23 апреля. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. Очевидцы сообщали, что в некоторых районах тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество.

В результате произошедшего пострадал 151 человек, погибших нет. Также после землетрясения не зарегистрировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.

После землетрясения было зафиксировано не менее 30 афтершоков. Их магнитуда составила от 2 до 5 баллов.