Женщина уличила мужа в измене с ее матерью

Женщина уличила мужа в сексе с ее матерью и порвала отношения с обоими. Об этом она рассказала Daily Mail.

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В беседе с изданием она использовала псевдоним Мишель. По ее словам, она познакомилась со своим будущим мужем в торговом центре. Тогда ей было 18 лет. Он оказался на 12 лет старше. Мишель отмечает, что ее мать сразу приняла взрослого мужчину. Она даже могла проводить с ним время наедине, пока Мишель была в школе.

В ноябре 2023 года пара сыграла свадьбу. Мишель вспоминает, что в этот период мать стала задавать ей странные вопросы об их сексуальной жизни. После мать договорилась с мужчиной, что тот будет появляться у нее раз в неделю, чтобы ремонтировать кухню. Они настаивали, чтобы Мишель не приезжала в это время, и та начала подозревать мужа в измене.

Подозрения женщины усилились, когда она заметила, что за несколько недель «ремонта» кухня никак не изменилась. Однажды Мишель приехала к дому матери, когда там был ее муж, не предупредив их об этом. Подходя к дому, она стала заглядывать в окна и увидела, как мужчина занимается сексом с ее матерью на кухонном столе.

«Это был самый сильный удар поддых, который я когда-либо получала», — признается Мишель.

Женщина вызвала мать и мужа на разговор, и те признались, что были любовниками около года. Мать Мишель заявила, что они хотят завести семью и ждут ее одобрения. Женщина не смогла на такое пойти. Она подала на развод, перестала общаться с матерью и переехала к родственникам по отцовской линии. Как рассказывает Мишель, она уже вступила в новые отношения и нашла себе друзей.

Ранее сообщалось, что девушка узнала, что ее мать была любовницей ее мужа. Свою неверность супруг оправдал желанием завести детей.