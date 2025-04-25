Голая уборщица рассказала о неожиданных трудностях работы без одежды

Владелица бизнеса по предоставлению услуг голых уборщиц раскрыла трудности их работы. Об этом она побеседовала с Daily Mail.

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Пенелопа Уайзер открыла в Великобритании компанию под названием Bare Naked Cleaners (с англ. «Полностью голые уборщицы»). Ее сотрудницы убираются в домах в обнаженном или полуобнаженном виде. По словам Уайзер, часто клиенты доплачивают за услуги, выходящие за рамки уборки. Например, многие мужчины любят, когда их оскорбляют, курят перед ними сигареты или лопают воздушные шары высокими каблуками.

Тем не менее, как объясняет Уайзер, бывают такие неожиданные запросы, от которых она категорически отказывается. Так, один мужчина просил уборщицу ходить по дому голой, пока там же спал ребенок. Другой пытался надеть на сотрудницу Уайзер намордник для собаки. Эти запросы фирма исполнять отказалась.

При этом владелица бизнеса подчеркнула, что Bare Naked Cleaners не связана с секс-индустрией.

«Речь идет об общении. В нем нет ничего сексуального, они не эскортницы. Здесь нет секса, это просто хорошая компания», — объяснила Уайзер.

Женщина раскрыла, что базовая уборка стоит 125 фунтов стерлингов (13,4 тысячи рублей). По ее словам, обычно заказы делают молодые и пожилые одинокие мужчины, однако иногда к ней обращаются и женщины. В большинстве случаев они хотят удивить своих партнеров или порадовать друзей.

Ранее сообщалось, что в британском городе Лик голый пенсионер терроризировал соседей под воздействием наркотиков и попал в тюрьму на 4,5 года. Он кричал, бросался чужими вещами и стучался к ним, пока не решил поджечь собственную кровать.