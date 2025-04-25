Женщина снимает порно в подъезде многоквартирного дома

В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирного дома на улице Чернышевского столкнулись с шокирующим поведением соседки, сообщает «МК в Екатеринбурге». Женщина ходит голой по подъезду, снимает откровенные видео и оставляет экскременты у дверей соседей. Видеозаписи с камер наблюдения, подтверждающие эти действия, опубликовал городской телеграм-канал.

По словам жителей, ситуация давно вышла из-под контроля. Женщина ведет себя агрессивно, угрожает соседям, а также демонстративно занимается сексом с фаллоимитатором в общественном месте. Кроме того, она самостоятельно снимает порнографические ролики и рассылает их жильцам дома.

«Возможно, у неё психическое расстройство, но страдают все вокруг», – отмечает одна из соседок.

Несмотря на неоднократные обращения в полицию, радикальных мер принято не было. Органы опеки также не обнаружили нарушений в условиях проживания её несовершеннолетнего ребенка.

В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и курение в запрещенных местах. После профилактической беседы она пообещала больше не нарушать порядок.