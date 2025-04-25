Женщина поймала серийного вора белья с помощью трусов своей матери

Жительница Таиланда, у которой прямо с бельевой веревки пропало нижнее белье, вычислила вора, одолжив трусы у своей матери. Об этом пишет Thaiger.

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Первый инцидент произошел ночью 17 апреля в провинции Нонтхабури. Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, который оставил мотоцикл около дома 34-летней Канокван Шри, а затем проник на придомовую территорию, чтобы похитить ее белье, которое сушилось на веревках. На следующее утро хозяйка придумала план, как поймать преступника с поличным, однако решила не рисковать собственными трусиками.

Канокван одолжила трусы у своей 56-летней матери и повесила их на веревку в качестве приманки. Вор вернулся в ее двор 22 апреля, и на этот раз его четко засняла камера. Женщина вычислила, кто ворует белье, и сообщила об извращенце старосте деревни, попросив его вынести виновнику строгое предупреждение.