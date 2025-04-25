В поле недалеко от Перми заметили стадо слонов

Недалеко от Перми рядом с трассой проезжающие заметили трех слонов, мирно гуляющих в поле. Картина удивительная для Урала, все-таки не Африка.

© Российская Газета

Выяснилось, что животные - часть цирковой труппы. Она ехала на гастроли в Пермь, но недалеко от города сломался автомобиль, в котором перевозили слонов. Пока машину чинили, их вывели погулять в поле. На дороге образовалась пробка: водители тормозили, чтобы заснять экзотических зверей.

Руководитель шоу Андрей Дементьев-Корнилов рассказал, что в поле гуляли Марго, Одри и Претти, заверил, что со слонихами все в порядке и они готовы предстать перед пермскими зрителями.

"В шестидесяти километрах от Перми случилась небольшая поломка, - пояснил он на своей странице во "ВКонтакте". - Но все в порядке, пришлось только немного погулять".

Видео с записью пасущихся на уральском поле слонов моментально разлетелось по интернету. Пермяки хвалили дрессировщиков за то, что те дали погулять усталым в дороге животным. Некоторые опасались, как бы их не покусали клещи, ведь у тех начался сезон.

"Пусть попробуют уральские пистики", - отзывались пермяки. Это побеги полевого хвоща, появляющиеся в эту пору на полях.

Сейчас слоны вместе с труппой добрались до пермского цирка и через несколько дней их можно будет увидеть на арене.