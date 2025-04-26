В Бельгии в секонд-хенде нашли работу Пикассо

В Бельгии в комиссионном магазине Kringwinkel в городе Антверпен случайно нашли работу художника Пикассо. Об этом сообщает HLN.

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В сеть комиссионок горожане приносят ненужные вещи. Разбирая очередную партию предметов, сотрудники сети обнаружили белую глиняную миску с клеймом Empreinte Originale de Picasso. Это оказалось оригинальной работой Пикассо.

Чашу уже продали на аукционе магазина за €12,6 тысячи. Покупатель произведения искусства по имени Йохан хочет отдать выручку благотворительной организации для молодых людей с аутизмом.

Чаша изготовлена ​​из белой глины, коричнево-зеленый рисунок на ней изображает бой быков. Всего в 1953 году в рамках сотрудничества Пикассо с керамической студией Madoura было изготовлено около 200 таких чаш. Также Пикассо расписывал для компании тарелки и миски, вазы и кувшины.

Накануне найденную в английском огороде разбитую вазу продали за $60 тысяч.