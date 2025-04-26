Испанка заявила о похищении своего ребенка и сама же оказалась за решеткой

Испанская полиция взяла под стражу местную жительницу, которая заявила о краже своего ребенка. Правоохранители выяснили, что перед этим женщина продала младенца, а после захотела выкупить его обратно, но покупатели затребовали большую сумму, пишет El Caso.

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Мать ребенка рассказала, что познакомилась на вечеринке в Мадриде с молодым человеком и призналась ему в страхе, что местные власти отнимут младенца после рождения.

После этого знакомый якобы предложил отвезти ее в Кордобу и заботиться о ней до родов. По словам заявительницы, после она хотела вернуться в Мадрид, но у нее потребовали выкуп за дочь в размере трех тысяч евро.

Полицейские усомнились в показаниях и начали проверять их. Оказалось, молодой человек был официально зарегистрирован как отец ребенка, а затем снял с карты две тысячи евро и передал матери. Девочку отвезли в Мадрид, но через месяц женщина захотела вернуть дочь. Семья, которая приобрела ее, затребовала в полтора раза большую сумму.

По итогам расследования задержаны мать и четверо жителей Кордобы, задействованных в покупке ребенка. Девочку поместили в социальное учреждение. В 2022 году опека изъяла у женщины шестерых детей.

В феврале этого года столичный главк Следственного комитета России сообщил об аресте женщины, пытавшейся продать новорожденную дочь за 200 тысяч рублей.