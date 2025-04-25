Турок забыл родной язык после операции и заговорил на датском

В турецкой Конье после операции и последовавшей закупорки артерии 67-летний Рахми Карадемир забыл родной турецкий язык и впервые за десять лет стал говорить только на датском. Об этом случае в пятницу, 25 апреля, рассказало агентство Anadolu.

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По данным журналистов, врачи провели пожилому пациенту операцию на колене в середине апреля. Спустя два дня у него случился паралич правой руки и ноги, и мужчина перестал разговаривать.

После проверки врачи выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу. Врачи сразу же удалили сгусток <...> жалобы мужчины в значительной степени исчезли, однако внезапно он начал говорить на датском, при этом был неспособен сказать что-то на турецком, — говорится в материале.

Карадемир жил в Дании на протяжении 20 лет, после чего вернулся в Конью, где он живет в течение последних 10 лет. Доктор медицинского факультета Сельчук в Конье Гекхан Оздемир рассказал, что подобные случаи описаны в медицинской литературе, но встречаются редко.

Возможны случаи, когда после закупорки артерии или кровотечения пациент забывает языки или начинает говорить на тех языках, которыми не владеет. В некоторых случаях преимуществом для реабилитации пациента является владение двумя языками (до случившегося — прим. «ВМ»), — подчеркнул специалист.

Согласно его прогнозам, в ближайшее время пострадавший вновь заговорит на турецком. Карадемир через переводчика рассказал, что у него «в голове датский, а по-турецки ничего не может сказать», передает агентство.

В Канаде слепому пациенту в глазницу пересадили его собственный зуб, который стал основой для создания искусственного глазного яблока. Зуб обработали, ему придали прямоугольный вид, установили на нем линзу, а потом поместили в щеку, где он должен был обрасти необходимыми поддерживающими тканями для последующей пересадки.