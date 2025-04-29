Звезда ТНТ попыталась спасти секс анекдотом

Lenta.ru

Популярная российская юмористка, звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, как попыталась спасти секс, рассказав партнеру анекдот. Об этом случае она вспомнила в выпуске подкаста «правило 34», доступном на YouTube.

Телезвезда попыталась спасти секс анекдотом
© РИА Новости

Ахмедова вспомнила, как однажды у нее не состоялась интимная близость из-за физиологических проблем партнера. Чтобы отвлечь и подбодрить мужчину, юмористка решила рассказать ему анекдот.

«Был один мужчина, весь такой толстый, и решил взяться за себя. Он очень сильно похудел, постригся, стал стильно одеваться, помогать людям, ходить в спортзал. И, в общем, он как-то идет по улице, его сбивает машина. И он такой лежит и говорит: "Господи, за что?" Появляется Бог и говорит: "Прости, не узнал". Я ему рассказываю этот анекдот, он молча встает, идет в душ. Час его не было. Выходит, ложится и говорит: "Анекдот твой — говно"», — пересказала произошедшее Ахмедова.

Ранее юмористка рассказала, как заставила своего коллегу, стендап-комика Романа Косицына переехать в Москву. Она поддержала его желание заниматься юмором, что подвигло Косицына уехать из Воронежа.

Безумный мир
Юлия Ахмедова