Программист нанял трех наблюдателей за самим собой

IT-специалист из Калифорнии нанял троих ассистентов, которые должны были следить за тем, чтобы он не отвлекался от работы в течение 16 часов.

© Соцсети

В штате Калифорнии живет программист, который решил провести эксперимент. Он заметил, что постоянно ощущает себя занятым, хотя работает всего 25 часов в неделю. Выяснилось, что огромную часть времени он отвлекается на соцсети и прочие дела. Специальные программы, блокирующие сайты после истечения определенного промежутка времени, не помогали, поэтому IT-специалист решился на эксперимент.

Мужчина нанял троих людей, которые должны были следить за ним в течение 16 часов в две смены: с 07:00 до 15:00 и с 15:00 до 23:00. В выходные они также приходили к программисту и контролировали, чтобы он не отвлекался ни на что непродуктивное (игры, соцсети и прочее). За час наблюдатели получали 20 долларов (1 653 рублей – прим. ред.).

Уже в первые дни эксперимента американец заметил, как много времени у него появилось на творческие проекты, образование, спорт и прочее. Доля этих продуктивных занятий выросла в 2,8 раза, в то время как доля непродуктивных снизилась в 3,1 раза (на графиках).

Программист подсчитал, что за месяц у него появилось около 57 дополнительных часов для работы и других полезных занятий. Информацией делится Telegram-канал BAZA.