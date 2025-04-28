В Ростове девушка попыталась сбежать с неудачного свидания на скорой

В Ростове девушка пыталась сбежать с неудачного свидания на скорой
В Ростове девушка пыталась уйти с неудачного свидания в карете скорой помощи. Об этом рассказала фельдшер выездной бригады первой подстанции городской БСМП Александра Вахитова в эфире телеканала «ДОН 24».
Бригада выехала на вызов в кафе. Сообщалось, что девушка потеряла сознание. К прибытию медиков «пострадавшая» уже пришла в себя.
После этого девушку пригласили к осмотру в карету скорой, где выяснилась настоящая причина ее беспокойства.
«Она наклоняется ко мне и на ухо говорит: «Доктор, спасите меня, пожалуйста! Меня позвали на свидание, а парень мне так не понравился! Можно, мы как будто поедем в больницу?» – рассказала фельдшер.