Женщина рассказала, что выиграла миллионы в лотерее благодаря кошачьим усам

Жительница Вологодской области, выигравшая 10 990 311 рублей в онлайн-лотерее «4х4», убеждена, что ей помогла примета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Национальной Лотереи», оператора государственных лотерей России, организованных Минфином РФ.

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Накануне, по словам победительницы, она заметила, что у ее котов начали выпадать усы, и решила собрать их, так как слышала от матери, что они приносят удачу. В тот день она приняла участие в лотерее, а на следующее утро узнала о своем выигрыше.

— В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел, — приводят слова победительницы в материале.

Еще один необычный случай произошел за несколько дней до этого. Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла 36 миллионов рублей в лотерею, используя нейросети. В компании сообщили, что ранее девушка покупала лотерейные билеты наугад, однако в свою последнюю игру она обратилась за числовой комбинацией к нейросетям.

Еще один везунчик — победитель розыгрыша «Русского лото» — обратился за миллиардом рублей, которые выиграл 1 января. Какой налог обязан выплатить победитель и сколько в итоге он получит на руки, выясняла «Вечерняя Москва».