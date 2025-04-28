Американский бодибилдер стал ежедневно пить женское молоко

Житель США стал пить женское молоко, чтобы нарастить мышечную массу. Об этом пишет Daily Mirror.

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39-летний бодибилдер Джеймсон Ритенур впервые попробовал грудное молоко, когда его партнерша Мелисса кормила их новорожденного ребенка. Он заинтересовался его потенциальной пользой после просмотра видео на YouTube, где другой спортсмен делился опытом употребления грудного молока. Ритенур стал пить по два пакетика грудного молока своей партнерши ежедневно. По словам Джеймсона, в ходе эксперимента его «тело пришло в лучшую форму за всю жизнь». Ритенур также считает, что молоко положительно сказалось на его иммунитете.

«Я хочу увеличить мышцы и спать как младенец, поэтому решил питаться как младенец», — говорит Ритенур.

После расставания с партнершей мужчина потерял своего «поставщика» и поэтому начал покупать молоко онлайн через соцсети. Хотя через молоко могут передаваться опасные вирусы, такие как ВИЧ и гепатит, Ритенур не беспокоился о возможных рисках.

Ученые согласны, что женское молоко помогает младенцам развивать мышцы, но научных доказательств его пользы для взрослых мужчин в настоящее время нет. Однако это не останавливает некоторых любителей экспериментов и биохакинга.

В онлайн наблюдается рост интереса к этому продукту. Между тем исследование 2015 года показало, что в 75 процентах грудного молока, продаваемого в интернете, содержались опасные примеси, а 19 процентов были смешаны с коровьим молоком.

Джеймсон отметил, что главная проблема, с которой он сталкивается, — это осуждение со стороны окружающих.

Ранее сообщалось, что блогер из Испании сняла на видео, как пьет грудное молоко своей подруги.