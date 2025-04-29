Ватикан уличили в сокрытии послания пришельцев

Известный уфолог Марк Кристофер Ли уличил Ватикан в сокрытии Третьей тайны Фатимы, которая, по его мнению, представляет собой послание пришельцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Фатимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фатима в 1917 году. По свидетельствам трех детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества, касающиеся судеб мира. Описания их видений, которые называют Три тайны Фатимы, были опубликованы в 1941 и 2000 годах

Ли считает, что Католическая церковь по-прежнему скрывает подлинную Третью тайну Фатимы, призвал Ватикан обнародовать информацию о пришельцах.

«То, что видели и описывали эти дети, — объекты, испускающие нестерпимый свет, внезапная перемена погоды, и сияющее существо, передающее послание, — это классическое описание контакта. Это была никакая не Дева Мария. Это был нечеловеческий разум, пытающийся с нами общаться. И Ватикан это знает», — Марк Кристофер Ли.

После Фатимских явлений на месте, где произошло чудо, был построен санктуарий, а в 1920 году была изготовлена и установлена статуя Девы Марии Фатимской высотой чуть больше одного метра.

Ранее сообщалось, что Конни Липтак из Огайо сфотографировала статую Девы Марии Фатимской, которая в момент съемки, по ее свидетельствам, закрыла и открыла глаза. Женщина назвала это чудом.