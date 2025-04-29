Владелец четырехэтажного дома четыре года живет в электромобиле

В Китае мужчина четыре года живет в электромобиле, несмотря на то, что у него есть дом, пишет South China Morning Post.

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Программист из Китая Чжан Юньлай удивил общественность своим образом жизни: он уже четыре года живет в своем электромобиле, несмотря на то, что владеет четырехэтажным домом в родном городе.

По словам мужчины, одно время он снимал квартиру, платя за аренду около $340, но все изменилось после одной поездки в парк. Опыт кемпинга в природной обстановке вдохновил Чжана пересмотреть свои жизненные приоритеты. В итоге он приобрел электромобиль, в котором обнаружил возможность комфортно спать на заднем сиденье после установки матраса.

«В электромобиле можно пользоваться кондиционером и положить матрас — спать там довольно удобно», — рассказывает мужчина.

Юньлай говорит, что сейчас его ежедневные расходы составляют около $14, включая питание в корпоративной столовой и другие нужды. При этом мужчина подчеркивает, что такой образ жизни — это не способ экономии, а личный выбор, связанный с ощущением свободы и комфорта.

«У меня нет финансового давления. Даже если бы мне предложили бесплатную квартиру, я бы не переехал. Окружающая среда в парке намного лучше, чем в типичной квартире», — отметил он.

По оценкам Чжана, его стиль жизни позволил сэкономить около $14 тысяч за три года. При этом у него есть собственный дом площадью 400 квадратных метров в родном городе — четырехэтажное здание, где он гостит каждую неделю.