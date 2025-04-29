Житель Италии установил рекорд Гиннеса по выпучиванию глаз

Живущий в Италии уругваец Уильямс Мартин Санчес Лопес попал в Книгу рекордов Гиннесса, выдвинув глаза из глазниц на рекордное расстояние. Об этом пишет UPI.

По словам рекордсмена, он тренировал свою уникальную способность расслаблять мышцы вокруг глаз с детского возраста.

«Я мог двигать частью мышц вокруг глаз, и со временем я совершенствовал свое мастерство, пока, наконец, не смог полностью выдвинуть глаз из глазницы», - пояснил Уильямс Мартин Санчес Лопес.

Житель Милана смог выдвинуть глаза из орбит на целых 1,88 см. Такой необычной способностью он не только удивляет друзей и случайных прохожих, но и набирает популярность в социальных сетях, записывая видеоролики для подписчиков.

«Я человек с чувством юмора, и то, что могу так удивлять людей, - своего рода особая точка зрения на жизнь», - уверен рекордсмен.

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