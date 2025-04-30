Арендатор нашел в квартире странный предмет

Пользователь Reddit под ником Ask_bout_PaterNoster опубликовал снимок запечатанного скотчем флакона с жидким мылом в арендованном жилье. Его фотография удивила пользователей.

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На фото, которое разместил мужчина, видна запечатанная бутылка с обмотанным лентой горлышком.

«Хозяин моей квартиры запечатал мыло лентой и суперклеем для безопасности», — подписал пользователь снимок.

В комментариях к посту участники обсудили, что подобные меры предосторожности могут быть связаны с неприятными случаями, когда гости отелей и апартаментов добавляли в открытые емкости свои телесные жидкости. Так, пользователи рассказали, что во время учебы в школе обнаруживали в мыле сперму и фекалии.

Ранее другой пользователь Reddit под ником districtyellow опубликовал снимок бутылки Pepsi, выпущенной почти 40 лет назад, которую он нашел в холодильнике у бабушки. Его снимок развеселил многих пользователей.