Извращенец подглядывал за пожилой соседкой с помощью цветка

В Шотландии мужчина на протяжении нескольких месяцев подглядывал за пожилой соседкой через замаскированную камеру.

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Жительница города Питлохри, Великобритания, нашла замаскированный мобильный телефон, который был прикреплен к горшку с цветами. Он находился в ее спальне. Женщина обнаружила, что камера вела запись в течение 40 часов и 45 минут. При этом все в телефоне были 34 ролика, на которых видно, как она переодевается.

Оказалось, что телефон установил 49-летний сосед британки. Извращенца поймали дочь и муж пенсионерки.

Мужчина признался, что установил скрытую камеру, потому что испытывал к соседке романтическое влечение.

Его приговорили к 300 часам общественных работ и на пять лет внесли его в список лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности. Также ему запретили вступать в близкие отношения с женщинами без предупреждения соцслужб, сообщает Daily Mirror.