Женщина спаслась от медведицы при помощи печенья

Жительница американского штата Флорида спасла себя и свою собаку от медведицы при помощи пакета с печеньем. Об этом сообщает WOFL.

Кристен Сэвидж из города Санфорд наткнулась на медведицу в нескольких метрах от входа во двор своего дома, когда вышла на прогулку с собакой. Женщина рассказала, что хищница неожиданно появилась рядом с ней. Сэвидж запаниковала и подхватила собаку на руки.

В этот момент она вспомнила, что мать дала ей с собой пакет с печеньем. Американка швырнула печенье в медведицу.

«Я бросила в нее пакет. Она остановилась на мгновенье и стала нюхать печенье. Когда она отвлеклась, я бросилась бежать», — рассказала Сэвидж.

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Женщина успела добежать до двери своего дома и запереться внутри. Через некоторое время медведица подошла к двери и попала в кадр камеры видеонаблюдения.

Власти Санфорда пока не прокомментировали происшествие. Неизвестно, предпринимаются ли какие-то усилия, чтобы поймать хищницу. Известно, что медведица появилась около жилья с двумя медвежатами.

Сэвидж заявила, что не держит зла на медведицу, так как та защищала детенышей.

«Я сама мать. Если бы я подумала, что моим детям грозит опасность, тоже бросилась бы в драку», — заявила она.

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