Проданная лошадь прошла больше десяти километров и вернулась к хозяину

В Ингушетии лошадь по кличке Мажор в четверг, 1 мая, вернулась к своему хозяину Исламу, продавшему ее год назад. За два дня она прошла более 10 километров.

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Мужчина растил лошадь с полутора лет, но в 2024 году продал ее из-за появившихся финансовых трудностей. Спустя год животное вернулось, сбежав от новых владельцев и пройдя больше 10 километров. После этого мужчина выкупил Мажора за 300 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

7 марта в Нижнем Новгороде мужчина поздравил свою супругу, доставив взрослую лошадь прямо в квартиру на девятом этаже жилого дома. Жильцы поинтересовались у мужчины, откуда у него лошадь, на что тот ответил, что нашел ее гуляющей на улице и решил забрать домой в качестве подарка.

7 апреля жители Малой Бронной улицы в Пресненском районе Москвы рассказали, что с начала марта борются с лошадьми, которых выгуливают по ночам под их окнами. Из-за цоканья копыт люди не могут открыть окна квартир и испытывают проблемы со сном. Жители дома добавили, что после прогулок территория возле домов часто взрыта копытами и на ней остаются экскременты.