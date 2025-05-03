Собаки обхитрили леопарда в Индии

Житель небольшого индийского пункта, граничащего с джунглями, запечатлел из окна своего жилища неравное противостояние, возникшее между леопардом и несколькими бездомными собаками.

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Судя по кадрам видеозаписи, полученной Рай77°, хищный зверь вышел из леса и поймал четвероногую добычу на глазах у местного жителя и нескольких псов.Но, со слов автора видео, одичавшие псы использовали проверенную тактику и пока пойманный пёс лежал без чувств, методично облаивали хищника, который на мгновение оставил без присмотра свою добычу и бросился в сторону собак. Этого времени хватило, чтобы потенциальная добыча сбежала от хищника, после чего превосходящие в количестве звери бросились прогонять леопарда, но вынуждены были вскоре, поджав хвосты, спасаться бегством от разъярённой хищной кошки.