Пара четыре года удерживала детей в «доме ужасов»

В испанском Овьедо арестовали немецкую пару, которая четыре года удерживала своих троих детей в доме. Об этом со ссылкой на местные издания пишет People.

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53-летнему мужчине и его 48-летней жене предъявили обвинения в домашнем насилии, сопровождающемся психологическим насилием, а также в пренебрежении заботой о детях. Их детей — двух восьмилетних близнецов и десятилетнего ребенка — после медицинского обследования поместили в центр для несовершеннолетних.

Отмечается, что расследование в отношении семьи началось после жалобы соседа на то, что дети не посещали школу. Полиция обнаружила, что пара снимает дом с 2021 года, а соседи заявили правоохранителям, что все эти четыре года не видели, чтобы семья выходила из дома. Полицейские же в ходе наблюдения заметили, что отец покидал дом только для того, чтобы забрать доставку продуктов и почту.

Обстановка внутри дома не соответствовала санитарным нормам, заявили в полиции. В частности, они обнаружили большое количество мусора, медицинских препаратов и масок. Глава полиции Овьедо Хавьер Лозано также назвал место проживания семьи «домом ужасов».

При этом дети, как один из полицейских сообщил СМИ, были в ужасном состоянии.

«Они не страдали от недоедания, потому что их кормили. Но они были грязными... и полностью оторванными от реальности», — заявил он.

Также отмечалось, что перед визитом правоохранителей пара надела на детей примерно три медицинские маски.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае 27-летняя мать все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей. В отношении матери были возбуждены уголовные дела.